Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletindeki 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12’ye, yaralı sayısı 125'e yükseldi. Can kayıplarının çoğunun yıkılan evlerde meydana geldiği açıklanırken, depremden olumsuz etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin sevk edildiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde dün yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurmuştu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.