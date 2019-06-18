Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Türk ordusuyla çatışmak istemiyoruz” dedi. Suriyeli Bakan, ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Uluslararası toplum, ABD'nin Suriye, Çin, İran, Venezuela ve diğer ülkelere dayattığı ekonomik terörizm karşısında durmalı” ifadelerini kullandı.
Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: 'Türkiye ordusu ile çatışmak istemiyoruz'
18.06.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ve Suriye ordularının çatışmasını istemediklerini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,türkiye,çatışma,
631657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/631657.aspx
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