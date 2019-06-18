Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Türk ordusuyla çatışmak istemiyoruz” dedi. Suriyeli Bakan, ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Uluslararası toplum, ABD'nin Suriye, Çin, İran, Venezuela ve diğer ülkelere dayattığı ekonomik terörizm karşısında durmalı” ifadelerini kullandı.