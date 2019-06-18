Kanada’nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı ve tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarına silah sesleri gölge düşürdü. Polis, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını belirtti. Polis olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ve silahların ele geçirildiğini açıkladı.
NBA Finali’nde Golden State Warriors'ı seride 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors oyuncuları ve taraftarları kutlamalar için Toronto kentindeki Nathan Phillip meydanında bir araya geldi. Toronto Raptors takımı oyuncuları sahnedeyken duyulan silah sesleri ise bir anda 2 milyondan fazla kişi arasında paniğe neden oldu. Dev kalabalık bir anda kaçışmaya başlarken insanların sakin kalmaları istendi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Kanada’da şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı
Kanada’nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların çekilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kanada’nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı ve tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarına silah sesleri gölge düşürdü. Polis, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını belirtti. Polis olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ve silahların ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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