Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle namazına müteakip Şeyhmüftü camindeki gıyabî cenaze namazını Müftü Vekili Osman Keleş kıldırdı. Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi'nin gıyabî cenaze törenine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mısır`da darbe ile başa gelen sisi rejimine bağlı mahkemenin hakkında idam kararı verdiği, Mısır`ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 6 yıldır zindanlarda tutuluyordu.

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar" dedi.