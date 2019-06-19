Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki raporu açıkladı.

Raporda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır" ifadesi dikkat çekiyor.

Ayrıca, "Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli" deniyor.

Raporda öne çıkan diğer ifadeler şöyle:

"ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır."