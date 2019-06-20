Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1974 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası kapatılan “Akdeniz’in Las Vegas”ı olarak nitelendirilen ünlü tatil şehriyle ilgili bir açıklama da KKTC Başbakanı Ersin Tatar’dan geldi. Tatar “Hükûmetimiz, ana vatan Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde Rum tarafının statükoyu Kıbrıs Türkü’nün aleyhine kullanmasına ‘dur’ demek kararlılığındadır. Bunun için de uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde proaktif politika izleyeceğiz” dedi. Rum tarafının izlediği politika yüzünden Kıbrıs konusuna federal bir çözüm bulunmasının mümkün olmadığını belirten Tatar “Bu durumu değerlendiren hükûmetimiz bir yandan Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devletli çözümü gündeme taşırken, diğer yandan da Maraş konusunda bir açılım yapmayı uygun görerek harekete geçmiştir. Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılması için ilk etapta bir envanter çalışması gerçekleştirilecek. Maraş’ın açılması gündeme geldiğinde ise mutlaka vakıf malları ile eski sahiplerinin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurulacak. Daha yolun başındayız. Halkımızın çıkarları için çalışan bir hükûmet söz konusudur ve hepimizin amacı bu olduğuna göre, spekülasyonlara başvurmanın, gereksiz tartışmalar çıkarmanın bir anlamı ve yararı yoktur” yorumunda bulundu.