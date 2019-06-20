Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMGK), tarihinde ilk kez silahlı çatışma ve insani kriz bölgelerinde engelli kişilerin korunmasına yönelik karar aldı. 

Polonya ve İngiltere'nin BM daimi temsilciliklerinin girişimiyle  sunulan, silahlı çatışma ve insani yardım alanlarında engelli kişilerin  korunmasına yönelik karar tasarısı, bu sabah BMGK'de yapılan oturumda oylandı.

Tasarı, tüm BMGK üyelerinin onayını alarak kararlaştırıldı.

Söz konusu kararda taraflar, engelli sivillerin şiddetten ve  istismardan etkilenmemesi için adım atmaya, ayrıca da engelli kişilerin insani  yardımlar ile diğer desteklere ulaşabilmesini sağlamaya çağrılıyor.

Kararda, üye devletler de silahlı çatışma durumlarda engelli kişilere  engellerine bakılarak ayrımcılık yapmamaları ya da bu kişileri  marjinalleştirmemeleri konusunda uyarılıyor.

Söz konusu karar, BMGK tarihinde bu konuda alınmış ilk karar olma  özelliği taşıyor.