Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu  şirketlerinin Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

Gürcistan’da geçici olarak bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü  için gerekli desteğin sağlanması talimatının verildiği kararnamede, tur operatörü  şirketlere de Gürcistan’a yönelik tur satışlarını durdurma tavsiyesi verildi.

Tiflis'teki gelişmeler

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, Rus heyetin 26. Ortodoks  Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve Rus Milletvekili Gavrilov'un,  Parlamento Başkanının makamından konuşmasını yapması nedeniyle protesto için  Parlamento önünde toplanmıştı.

Göstericiler, dün gece saatlerinde Tiflis'te Parlamentoyu kuşatarak  içeri girmeye çalışırken, polisle aralarında arbede yaşandı. Olay yerinde yoğun  güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri ise protestocuları dağıtmak için biber  gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Emniyet güçleri sabah saatlerine  kadar Tiflis caddelerine dağılmış protestocuları gözaltına alma operasyonunu  sürdürdü.

Yerel basındaki haberlere göre, olaylarda aralarında polis, protestocu  ve gazetecilerin bulunduğu toplam 240 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların  hastanelerde tedavileri sürüyor