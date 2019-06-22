Olay, Kamboçya’nın Sihanoukville bölgesinde yer alan bir tatil köyünde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çinli bir şirkete ait olan inşaat halindeki bina sabah saatlerinde çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı. Çok sayıda arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi ve kurtarma çalışmaları halen sürüyor.
Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
22.06.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 16:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamboçya’da tatil köyünde inşaat halindeki 7 katlı bina çöktü. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kamboçya,
632460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/632460.aspx
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