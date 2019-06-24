Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Kuala Lumpur'da yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından Malezyalılar, Trump'ın İsrail ve Filistin'e barış getireceği öne sürülen barış planına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Petronas şirketinde teknik eleman olarak çalışan 27 yaşındaki Muhammed Basri, bu planın Filistin'e adalet getirmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Trump'ın ve ABD'nin Filistin'in lehine bir şey yapacağını sanmıyorum. Şimdiye kadar Filistin'de kimse olumlu bir şey görmedi. Trump Filistin'den ziyade İsrail'i savunacaktır." dedi.

İnşaat mühendisi Mohd Rıdvan Sapian da Trump'ın Filistin'e yönelik barış planı sunmasını "komik" bulduğunu ifade ederek, "Filistin yıllardır baskı altında. Gerek İsrail gerek ABD gerek Avrupa Birliği Filistin'e sürekli zulmediyor." diye konuştu.

"Filistin'e adaleti Trump getiremez"

Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin'e barış getireceğine inanmadığını vurgulayan Mohd Rıdvan, "Filistin'e adalet elbette bir gün gelecektir. Ama bunu ABD veya Trump sağlayamaz." dedi.

Malezya Teknoloji Üniversitesinde öğrenim gören 22 yaşındaki öğrenci Nurul Nuha Şarul Rıdvan da Trump'ın barış planı adı altında İsrail'in başkentini Kudüs olarak kabul ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kudüs, esas olarak Filistin halkına ait bir toprak. Bu yapılanlar Filistinliler için adil değil. ABD İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıma gibi bir hamle yapmamalı. Filistin şu an zor zamanlar geçiriyor ama inanıyorum ki ileride bu topraklara adalet gelecektir."

"Türkiye gibi ülkeler barışı sağlayabilir"

35 yaşındaki müzisyen Din Zuwannie Zainaldin, Filistin sorununun tüm dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Malezya Filistin sorunuyla yakından ilgileniyor. Bu yüzden Filistin'in bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Trump'ın barış planının ise kaostan başka birşey getirmeyeceğini düşünen Din Zuwannie, "ABD bu sorunu çözemez. Bana göre Rusya ve Türkiye gibi ülkeler barışı sağlayabilir." diye konuştu.

Serbest çalışan 67 yaşındaki Ahmad Bucang, Filistin başta olmak üzere İslam alemindeki bütün sorunların Müslümanların dini vecibelerini yerine getirmemesinden kaynaklandığı dile getirerek "Allah'ın istediği gibi bir Müslüman olursak ne İsrail ne ABD Filistin'e hiçbir şey yapamaz. Trump'a karşı en büyük güç, dinimize sarılmamızdır." dedi.

Tropikal meyve suyu dükkanı sahibi Endonezyalı Soung Arif ise "Söz konusu barış planına dair pek bir şey bilmiyorum. Ama ABD'nin kötü bir ülke olduğu ortada. Sürekli zayıf ülkeleri sömürerek aç bırakıyor. Bu yüzden Filistin'e yönelik barış planı da Filistinlileri sömürmeyi hedefliyor olabilir." ifadelerini kullandı.

"Barış planı olarak adlandırılması sinir bozucu"

Malezyalı belgesel yönetmeni ve aktivist Mahi Ramakrishan da Filistin'in son yıllarda iyice kenara sıkıştığını ve İsrail-Trump ittifakının şeytani planlarını kabul etmek zorunda bırakıldığını vurguladı.

Ramakrishan, İsrail-Filistin sorununu çözmeyi öne süren Yüzyılın Anlaşması planının gizlilik içinde tasarlandığını belirterek, "Bu plan hazırlanıp sunulmadan evvel kime danışıldığını bile bilmiyoruz. Görünen o ki bu süreç, Filistinlilerin hak ve onurlarının yok sayılmaya devam edilmesi şeklinde sonuçlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin İsrail yanlısı politikalarının Filistinlileri daha fazla mağdur edeceği fikrini savunan Ramakrishan, Yüzyılın Anlaşması'na yönelik, "Bunun barış planı olarak adlandırılması bile sinir bozucu, çünkü Orta Doğu'da hiçbir şekilde barışçıl bir çözüm öngörmüyor." şeklinde konuştu.

Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre, plan Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın “Yüzyılın Şamarı” olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı ABD’nin katkılarıyla Bahreyn’in başkenti Manama’da 25-26 Haziran’da düzenlenecek.

Çalıştayda Filistin’e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

Yüzyılın Anlaşması planına karşı çıkan ve bu planının ayağını oluşturan Bahreyn’deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu. İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.