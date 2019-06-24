BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı ve BM  Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif, yaptığı yazılı  açıklamada, ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde birkaç aydır artan şiddet  olayları nedeniyle birçok sivil can kaybının yaşandığını belirtti.

BM'nin, söz konusu negatif döngüyü kırmak, devlet otoritelerini  desteklemek ve sivil can kaybını önlemek amacıyla Oryx adı verilen "acil eylem  planı" geliştirdiğini bildiren Annadif, beş maddeden oluşan planın ilk dört  ayağını sırasıyla "hassas bölgelerde devriyeleri artırmak", "cezasızlık  durumlarıyla mücadele", "yardımların mağdurlara ulaşması için koridor açmak" ve  BM ara bulucularının barışın tesisi için taraflarla temasını sağlamak"  maddelerinin oluşturduğunu belirtti.

Annadif, acil eylem planının son ayağında ise "mali savunma ve  güvenlik birimleriyle koordineli olarak, yerel ve ulusal radyo istasyonlarının  yanı sıra geleneksel iletişim araçları vasıtasıyla barış ve birlikte yaşama  mesajlarının iletilmesini sağlama"nın yer aldığını aktardı.

Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar  ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasına çıkan çatışmalarda  yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üstlerinde avcı  Dogon grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen  saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe  verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4  bin asker ve BM öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şimdiye  kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.