Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde,  Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü  antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi Savunma Araştırma ve  Geliştirme Örgütünün (DRDO) füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal  edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini  ikna etmesi sonrası verildiği  bildirildi.

Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde  gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint ordusuna teslim etmeyi  hedeflediği kaydedildi.

Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde  sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma  konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan Savunma Bakanlığının yurt dışından  almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket  fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık  2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018  yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.