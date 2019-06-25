Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ran Devrim Muhafızları Ordusunun geçen hafta ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava aracını (İHA) Umman Körfezi kıyısındaki “hava sahamızı ihlal etti” gerekçesiyle füzeyle düşürmesinin ardından gerginlik devam ediyor. İHA’nın düşürülmesinin Washinton’a yönelik “sert bir cevap” olduğunu söyleyen İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi “Düşman (ABD) en ileri teknolojiye sahip insansız keşif uçağını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğünü gördü. Açıkça ilan ediyoruz ki; aynı girişimin tekrarlanması durumunda düşmana verilen bu sert cevap tekrarlanacaktır. Düşman bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

TRUMP: “HÜRMÜZ’Ü NEDEN KORUYORUZ?”

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump “Çin, petrolün yüzde 91’ini, Japonya yüzde 62’sini ve diğer birçok ülke de aynı şekilde Hürmüz Boğazı’ndan alıyor. Neden diğer ülkeler için nakliye rotasını yıllardır sıfır tazminat karşılığında koruyoruz. Bu ülkelerin hepsi, her zaman tehlikeli bir yolculuk yapan gemilerini korumalı. ABD’nin dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük enerji üreticisi haline gelmesi için orada olması bile gerekmiyor” dedi. İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “ABD’nin İran’dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” ifadelerini kullandı.

HAMANEY DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni yaptırımları içeren başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, “Bu adımımız, bir İHA’mızın düşürülmesi de dâhil son haftalarda İran rejiminin saldırgan birçok davranışının sonucudur” diyerek yeni yaptırımların İran’ın dinî lideri Ali Hamaney’i de kapsadığını açıkladı. ABD yönetimi Hamaney’in yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey bazı isimlerini de yaptırım listesine ekledi.