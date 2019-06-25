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İran: ABD ile diplomasi kanalı sonsuza dek kapandı
25.06.2019 - 07:43 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD'nin İran dini lideri Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarının diplomasi kanalının sonsuza dek kapanması anlamına geldiğini söyledi.
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632887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/632887.aspx
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