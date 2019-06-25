Bakanlıktan, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yemen’de gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına odaklanılması çağrısında bulunuyoruz” denildi.
Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırıya kınama
25.06.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Suudi Arabistan,
633015 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/633015.aspx
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