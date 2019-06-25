 ABD Başkanı Trump, artan ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter  hesabından yeni bir değerlendirmede bulundu.

Tahran'ın "kibarlık ve merhametten anlamadığını" savunan Trump,  "Malesef anladıkları şey güç ve kuvvet; ABD de açık ara dünyanın en güçlü  ordusuna sahip, sadece son 2 yılda 1,5 trilyon dolar yatırım yapıldı."  ifadelerini kullandı.

Trump, İran halkının İranlı yöneticilerin "yanlış tercihleri ve teröre  yatırım yapmaları" sebebiyle acı çektiğini ileri sürdü.

"Gerçekliği okuyamıyorlar"

İran'ın çok sayıda Amerikalının ölümüne sebep olan bombalı eylemlerden  de sorumlu olduğunu ifade eden Trump, "İran'ın bugün yaptığı çok cahil ve  aşağılayıcı açıklaması, sadece onların gerçekliği okuyamadıklarını gösteriyor.  İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve  ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına  gelebilir. Artık John Kerry ve Obama yok!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini,  ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini  durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali  Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD  Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta  içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin İran lideri  Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan yaptırımlarla  diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etmişti.