Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BD iş birliğiyle Bahreyn’in başkenti Manama’da önceki gün başlayan “Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayı sona erdi. Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin’e dayatılan “Yüzyılın Anlaşması” ve Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen çalıştaya tepki gösterdi. Filistin halkının, Yüzyılın Anlaşması’nın gerçekleşmesine müsaade etmeyeceğini belirten Meşal “Yüzyılın Anlaşması, şüpheli ve zehirli olmasının yanı sıra Filistin ve Kudüs’ün satışı için Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvettir” ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerden çalıştaya reaksiyonlar gelirken Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat’tan ilginç bir değerlendirme geldi. Bahreyn’deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti’ne sunduğu ancak reddedilen “Filistin teklifini” hatırlatan Dürzi lider “Siyasi siyonizmin kurucusu Theodor Herzl bir asır evvel Filistin topraklarını satın almak için II. Abdülhamid Han’a teklif sundu. Ancak Sultan II. Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor’un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump’ın) Jared Kushner, Bahreyn’de Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Bakalım Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?” dedi.

Tepki çeken çalıştay, ev sahibi Bahreyn’in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Fas’ın iştirak etmesiyle düzenlendi.

ABBAS’TAN KARŞI HAMLE

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlemek için harekete geçiyor. Filistin’in Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul “Abbas, ABD’nin bölgedeki barış dosyası üzerindeki tekelini kırmayı amaçlayan konferansa destek toplamak için diplomasi turları düzenleyecek” dedi. Abbas’ın bir süredir Rusya, Fransa ve başka ülkeleri Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir konferans düzenlemeye teşvik ettiğini dile getiren Makbul, İsrail ile ABD’nin bu çabaları sabote etmeye çalıştığını vurguladı.