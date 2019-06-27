Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, güvenlik güçlerinin kendisine suikast hazırlayarak yerine eski savunma bakanını geçirme teşebbüsünün önlediğini söyledi. Maduro faşist komplonun ABD tarafından desteklenen muhalefet lideri Juan Guadio, Kolombiya ve Şili tarafından yapılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi. Guaido ise bu tür suçlamaların sayısını unuttuğunu söyleyerek iddiaları reddetti.

Maduro, Guaido'nun Nisan ayında bir ayaklanma başlatmasının ardından muhalefet üzerindeki baskıyı artırmıştı. Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, yapılmaya çalışılan darbe girişiminin muhalif grup içerisinden bilgi verenler tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını öne sürdü. Rodriguez'e göre darbe girişimine, aktif ve emekli subaylar da dahil olmak üzere yaklaşık 15 kişi dahil edildi.

Darbe planı üç ana askeri üssü ele geçirme ve Maduroı, karısı, hükümet ve Sosyalist Parti’deki bazı üst düzey yetkilileri öldürme planlarından oluşuyordu. Rodriguez, komplocuların eski Savunma Bakanı Raul Baduel'i hapishaneden çıkarmak ve cumhurbaşkanı ilan etmek istediklerini söyledi.



Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2015’ten bu yana Venezuela’dan kaçan 4 milyon insan, yeni ve kronik bir gıda ve ilaç sıkıntısı çekmelerine yol açan şiddetli bir ekonomik krizin ortasında.

Muhalefet lideri Guaido, Ocak ayında geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıklamış ve ABD ile Latin Amerika'nın da dahil olduğu 50'den fazla ülkenin desteğini almıştı. Maduro da Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerin desteğini aldı.