Türk hacker grubu Cyber Warrior - Akıncılar, aralarında Mısır  Parlamentosu, Sanayi Kontrol Otoritesi ve Mısır'ın en yüksek tirajlı devlet  gazetesi El-Ahram'ın internet sitesinin de bulunduğu birçok devlet sitesine siber  saldırı düzenledi.

Ele geçirdikleri sitelerde Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Türk  hackerlar, fotoğrafın altına Türkçe, Arapça ve İngilizce, "'En büyük arzumuz  Allah yolunda şehid olmaktır' sözünü şiar edinen ve bunu bütün dünya zalimlerine  haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin" notunu düştü.

Grup sayfaya ayrıca, "Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz  sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.  (İbrahim Suresi 42. Ayet)" mesajını yerleştirdi.

Paylaşımın altında hilal, sağ ve sol tarafta iki Türk bayrağı ve  şahlanmış at simgelerinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.

Türk hacker grubu Akıncılar, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş  ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin 17 Haziran’da mahkeme salonunda hayatını  kaybetmesinin ardından tepki olarak daha önce de Mısır’daki bazı devlet  sitelerine siber saldırılar düzenlemişti.

Grup geçen yıl da Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini  hackleyerek, hakkında idam cezası verilen şehit Esma’nın babası Muhammed  el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaşmıştı.

 