Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran konusunda attığı adımları savunan Trump “İran ne istiyorsa yapabilir, benim için sıkıntı yok. Zamanım çok. İran’ın ekonomisi şu anda çok kötü. Bu durumu hemen çabucak da çözebilirler, 10 yıl da sürebilir” değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran’a çok güçlü yaptırımlar uyguladıklarının altını çizerek “İran yönetiminin kendi halkını önemsediğinden emin değilim. Eğer önemsiyorlarsa (ABD ile) bir anlaşma yaparlar. Eğer anlaşma yapmazlarsa demek ki sadece kendilerini düşünüyorlar. Yaptıkları buysa o zaman onlar bencil ve aptallardır” ifadesini kullandı. ABD yönetimi, Umman Körfezi üzerinde İHA’nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney’i de kapsayacak şekilde Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD’nin, İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif’i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını söylemişti.