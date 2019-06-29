ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. New Jersey’in Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na giriş ve çıkışlar henüz belli olmayan nedenden dolayı ertelendi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve havalimanı yönetimi henüz açıklama yapmadı. Havalimanında yerel saat ile 08:35'de acil durum ilan edildi.
ABD'nin Newark Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
29.06.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
Kaynak: DHA
Etiketler : ABD,Newark havalimanı,
633838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/633838.aspx
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