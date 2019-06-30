Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da General Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu, çarşamba günü Giryan şehrinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye’ye yönelik tehditkâr açıklamalar yaptı. Hafter’in militanlarından oluşan sözde Ulusal Ordusu Sözcüsü General Ahmed el-Mesmari, Türkiye’yi, Hafter’e karşı uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükûmetine destek vermekle suçladı. Türkiye’nin ülkedeki çatışmalarda aktif rol aldığını iddia ederek “Hava Kuvvetlerine Libya sularındaki Türk gemi ve teknelerinin hedef alınması yönünde talimat verildi. Libya topraklarında bütün Türk vatandaşları tutuklanacak ve Türkiye’den Libya’ya yapılan bütün uçuşlar yasaklanacak. Türkiye’ye ait Libya’daki şirket ve projeler gibi stratejik alanlar da hedef olarak görülüyor” dedi. Arab News’ün haberine göre; Mesmari ayrıca hava savunma sistemlerinin Türkiye yapımı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

ERDOĞAN: TEDBİRLER ALINDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Japonya’daki G20 Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu cevapladı. Erdoğan “Böyle bir talimat varsa şu anda ilgili arkadaşım burada. İletiriz. Zaten bu konuyla ilgili tedbirlerimiz alınmıştır. Çok daha farklı şekilde bu tedbirleri alırız” dedi.

NELER YAŞANDI?

4 Nisan’da ülkedeki aktörler barış görüşmelerine hazırlanırken, Hafter’in güçleri Trablus’u ele geçirmek için sürpriz bir saldırı başlattı. Trablus yönünde bazı kentleri hızla ele geçiren Hafter’in ilerleyişi, UMH güçleri tarafından kısa sürede durduruldu. UMH’ye bağlı güçler, geçen çarşamba günü Hafter birliklerinin başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekât noktası olarak kullandıkları Giryan şehrini ele geçirdiğini açıkladı. Hafter’e bağlı güçlerin arkalarında ağır silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak kaçması, UMH tarafından bir “bozgun” olarak tanımlandı. Hafter’e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye’yi suçlamaya kalktı.