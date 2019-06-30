Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Endonezya'da tren otomobile çarptı: 7 ölü
30.06.2019 - 07:40 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : endonezya,endonezya kaza,
633905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/633905.aspx
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