Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın günlerce konuştuğu krizde flaş gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştü. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Trump, Amerikan şirketlerinin Çinli telekom devi Huawei'ye donanım satabilmesinin önünü açacağını söyledi. Bu kararın ardından, Trump'ın kararını Huawei'in resmi hesabı ilginç bir şekilde duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesi sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yaptığı görüşme sonrasında iki ülkenin ticaret ile ilgili sorunlarını aşması için müzakere masasına geri döneceğini açıkladı.

KRİTİK HUAWEİ KARARI

Dünyanın merakla takip ettiği görüşmenin ardından, ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Amerika merkezli şirketlerin Huawei'ye ekipman satmaya devam edebileceğini açıkladı.

Trump'ın Huawei'ye yeşil ışık yakması, ABD ile Çin arasındaki yeni bir başlangık olarak yorumlandı.

HUAWEI BÖYLE DUYURDU: U DÖNÜŞÜ

Huawei ise resmi Twitter hesaplarından birinden, U dönüşü? Trump Huawei'nin Amerikan teknolojisi alabileceğini duyurdu!" açıklamasını yaptı.