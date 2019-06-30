Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK), yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Hartum'un yanı sıra çok sayıda kentte cadde ve sokakları dolduran protestocular, askerin bir an önce yönetimden çekilmesini istedi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, gösterilerde 1'i Atbera, 4'ü Umdurman kentinde olmak üzere şu ana kadar 5 göstericinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

Komite ayrıca AGK'ye bağlı unsurların Kadarif Hastanesine girerek gerçek mermiyle etrafa ateş açtığını, olayda yaralananlar olduğunu belirtti.

Ordu karargahı, havalimanı çevresi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgelerde asker, sabahtan itibaren yoğun güvenlik önlemleri alırken, başkentin Bahri bölgesindeki göstericilere müdahale edildi.

Hartum'un Şarku Nil bölgesinden konvoylar halinde hareket eden askeri yönetim karşıtları, havalimanı yolu üzerinden ilerleyerek, bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Göstericiler, güvenlik güçleriyle temastan kaçındı. "Sivil yönetim" sloganları atan ve oturma eylemi düzenleyen gruba güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Kalabalık grup müdahalenin ardından ara sokaklara dağıldı.

Protestocular, "Özgürlük, barış ve adalet, sivil yönetim halkın tercihi" şeklinde sloganlar attı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin (ÖDBG) öne çıkan bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları, muhalif eylemcilere akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelmeleri çağrısı yaptı.

Saraya çıkan çok sayıda köprü ve yolu kapatan güvenlik güçleri, eylemcilerin ilerlemesine izin verilmezken, göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

Gösteriler sürerken AGK'den yapılan açıklamada, Afrika Birliğinin girişimi çerçevesinde ÖDBG ile bugünden itibaren müzakerelere hazır olunduğu ifade edildi.

Başkentin yanı sıra Dungula, Umdurman, Atbera, Port Sudan, Halefa el-Cedide, Kadarif, Kesele, Kadukli, Damazin ve Niyala'nın da aralarında olduğu çok sayıda kentte askeri yönetim karşıtı eylemler düzenlendi.

Başkent Hartum ve çoğu kentte akşam saatlerinde sokaklarda sükunet hakim olurken, göstericiler evlerine döndü.

ÖDBG, "şehitler için kısas ve sivil yönetim" talebiyle bugün ülke genelinde "milyonluk gösteri" çağrısı yapmıştı.

AGK'dan dün yapılan açıklamada, halka sokağa çıkma çağrılarına itibar etmemesi istenerek, can kayıplarından ÖDBG'nin sorumlu olacağı bildirilmişti.