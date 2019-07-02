Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Doğalgaz ve petrol rezervlerinin tespit edilmesiyle Kıbrıs çevresinde hareketli günler yaşanıyor. Ankara’nın bölgede attığı stratejik adımlardan rahatsız olan; başta İsrail, Mısır ve Batılı ülkelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda Türkiye’yi devre dışı bırakmayan isteyen ülkeler hâlihazırda yine boş durmuyor. Fatih’in ardından ikinci sondaj gemimiz Yavuz’u bölgeye gönderip, kapalı Maraş’ın tekrar açılmasının gündeme geldiği ve lojistik liman kurulması için çalışmaların başladığı KKTC’ye füze düştü. Akdeniz’e kıyısı bulunan Libya’da ise meşru hükûmeti devirmeye çalışan emekli General Hafter, Türkiye’yi tehdit etti. KKTC ve Libya’daki gelişmelerin Doğu Akdeniz denklemiyle doğru orantılı olduğu ve zamanlamalarının manidar olduğu düşünülüyor.

KKTC’DE FACİADAN DÖNÜLDÜ

45 yıl önceki Barış Harekâtı’ndan sonra KKTC topraklarında ilk defa büyük bir patlama oldu. Rus yapımı S-200 olduğu tahmin edilen füze, başkent Lefkoşa’nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Taşkent köyü yakınlarına düştü. Füzelerin düştüğü bölgenin boş alan olması büyük faciayı önledi. Alev topuna dönen füze, tepeye çarpmasaydı 500 metre uzağındaki Taşkent köyündeki evlerin üzerine düşecekti. Füzenin kanadı Taşkent’in komşusu Görneç köyünde bulunurken, Dikmen köyünde ise üç eve füzenin parçaları isabet etti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füze, hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düştü. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada patladığını gösteriyor. Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı” dedi.

220 KİLOMETRE UÇTU

Lazkiye sahilinden ateşlendiği tahmin edilen füze, yaklaşık olarak 220 kilometre uzaklıktaki KKTC topraklarına düştü. Ancak S-200 füzelerinin hedefi ıskaladığı zaman 35 kilometre sonra güvenlik sisteminin devreye girerek havada infilak etmesi gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi ve füze KKTC topraklarına ulaşıp infilak etti.

TÜRKİYE: İSTİSNAİ DURUM

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşen, Kudret Özersay şöyle konuştu: Sayın Genelkurmay Başkanı ‘Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum’ dedi.”

HAKAN AKBAŞ: HEDEF YENİ CEPHE

KKTC’ye düşen füzeyi ve Libya’daki gelişmeleri gazetemize değerlendiren Global Stratejist Hakan Akbaş şunları söyledi: İsrail uçağını kovalayan S-200 füzesi Suriye’den gelmişse bunun Rusya’nın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştiğini söylemek biraz saflık olur. Libya’da BM’nin ve Türkiye’nin tanıdığı hükûmet var. Ama S. Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve ABD General Hafter’i destekliyor. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de başka bir cephe açarak yeni gerginliğin içine çekmeye çalışıyorlar. Türkiye vatandaşlarının çıkarını korurken soğukkanlılıkla hareket etmeli.

MİTHAT IŞIK: KASIT OLABİLİR

Savunma ve Güvenlik Uzmanı Mithat Işık ise şunları kaydetti: S-200’ler eski bir sistem, uzun süre depolamada bir hata sebebiyle böyle bir olay yaşanmış olabilir. Nemli bir yerde depolanmış ve bilgisayar sistemlerinin bu depolamadan dolayı koordinatlarında hata yapmış olabilir. Bir diğer ihtimal de kullanan kişinin eğitim zafiyeti olması veya kasıtlı yapmış olması. Beşparmak Dağları’nın kuzeyinde, Girne ve Gazimagusa’nın arasında bir yerde deniz üssü kurmayı planlıyoruz. Bu füze, kuracağımız deniz üssüne bir gönderme de olabilir. Öte yandan hava savunma zafiyetimiz var ve bir an önce S-400 almalıyız.