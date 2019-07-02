Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Doğu Akdeniz’de attığı adımlar karşında bölgede stratejik dengelerin büyük oranda değişeceğine işaret ediliyor. Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan Libya’da yaşanan son gelişmeleri de bölgedeki enerji savaşı kapsamında değerlendiriliyor.

Muammer Kaddafi döneminin sona ermesinin ardından Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar tarafından meşru olarak kabul edilen merkezi Trablus’ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne, 2014 yılında darbe yapılmaya çalışıldı. Başarısız girişimin ardından Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve kısmen Rusya’nın desteklediği emekli general Halife Hafter çıktı. Emrindeki güçlerle birlikte ülkenin doğusuna kaçan Hafter Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’ni kurdu. Aldığı desteğin ardından ilerleyen Hafter, işgal alanını genişletmeye başladı. Elindeki hava ve deniz gücü de bulunan Hafter, Trablus’u ele geçirmeye çalıştı. Ancak Trablus kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı ve geçen hafta Ulusal Mutabakat Hükûmeti askerlerinden büyük darbe yedi.

Başarısızlığın sebebini Türkiye’ye yıkmak isteyen Hafter’e bağlı Libya Ulusal ordusunun sözcüsü, Ankara’yı tehdit etti. Türkiye’den gelip Trablus’a inmeye çalışan her uçağı düşman unsuru sayacaklarını, aynı şekilde Libya limanlarına yanaşmaya çalışan Türk gemilerini de hedef alacaklarını duyurdu. Bunun ardından Hafter’in işgal ettiği topraklarda yer alan Türkler, sahip olduğu iş yerlerini kapatmaya başladı. Cuma günü ise bu ülkede çalışan 6 Türk vatandaşının alıkonulduğu ortaya çıktı. Olayın patlak vermesinin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar “Hafter güçlerinin hasmane tutum veya saldırılarının bedeli çok ağır olur. Türk vatandaşları bir an önce serbest bırakılmalı. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef hâline gelecek” dedi. Türkiye’nin açıklamasının ardından 6 Türk denizcinin serbest bırakıldığı açıklandı. Denizci olduğu öğrenilen Türk vatandaşlarının kendi istekleriyle alıkonuldukları gemiye döndükleri ve bu ülkede kalmaya devam edecekleri bildirildi.

HEDEF TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK

Libya’da Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Yunanistan, Libya’ya ait olan deniz alanını işgal ederken ülkeyi 63 bin kilometrekareye hapsetmişti. Türkiye ise bu hamle karşında Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmetiyle görüşmelerde bulundu ve Libya’nın bu haklarını geri alması gerektiğini belirterek yol gösterdi. Türkiye ile Libya’nın deniz sahaları açısından komşu ülkeler kabul edilirken, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eliyle Doğu Akdeniz’de yapmaya çalıştığı ‘Türkiye’yi köşeye sıkıştırma’ stratejisi 2014’ten itibaren uygulanmaya çalışıyor. Bu stratejinin Libya ayağı, planın gerçekleşmesi için oldukça önemli. Bu sebeple Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, darbeci Hafter’in başarılı olması için destek veriyor.