Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai kentinde, muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Mumbai’de iki gündür son on yılın en şiddetli yağışları görülüyor. Yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında sel meydana geldi. Yetkililerin kentte yaşayanlara evlerinde kalmaları uyarısı yaptığı, tren seferlerinin azaltıldığı belirtildi.
Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü: 15 ölü, 69 yaralı
02.07.2019 - 09:55 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai kentinde, muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çöktü. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı, enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : mumbai,duvar,yağış,çökmei story_,
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