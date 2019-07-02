Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken, Irak'tan yeni bir kısıtlama haberi daha geldi.

Mayıs ayında yumurta, haziran ayı itibarıyla da içecek ve dondurma ithalatına yasak getiren Irak, şimdi de Türkiye'den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin yasaklandığına dair tebliğ yayımladı.

Dünya gazetesinin haberine göre; Irak Bakanlar Kurulu'nca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve 1 yıl yürürlükte kalacağı bildirildi.