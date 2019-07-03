Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Rusya’da dün akşam yaşanan iki olay, dünyaya “Ne oluyor” dedirtti. İran’a yönelik muhtemel bir operasyonun konuşulduğu ABD’de, Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Hampshire’a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington’da kaldı.

Amerikan medyasında çıkan “Pence acil bir görüşme için Beyaz Saray’a çağrıldı” haberleri, heyecanı daha da artırdı. Daha sonra Pence’in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, “Başkan Yardımcısının Washington’da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire’a ziyaretini yeniden planlayacak” ifadesini kullandı. Öte yandan, üst düzey bir ABD’li yetkili de “Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil” dedi. Beyaz Saray, Pence’in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmedi; sadece Washington’da kalacağını duyurdu. Aynı dakikalarda Rusya’da da ani gelişmeler yaşandı. Rus lider Vladimir Putin’in tüm yurt dışı programlarını iptal ederek, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yapacağı açıklandı. Bunu ABD’deki ‘acil’ durumla birlikte değerlendiren dünya kamuoyunun heyecanı daha da arttı. Gerçekleşen görüşmenin sebebinin, Rusya Deniz Kuvvetlerine ait okyanusta inceleme yapan bir su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizcinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.