Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli milletvekili ve bakanların da katıldığı törende ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da hazır bulundu. Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası.

ÇALIŞTAYIN ARDINDAN

Filistin yönetiminin başmüzakerecisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Filistinlilerin tepkisini Twitter’dan dile getirdi: Umarım Amerikalılar dâhil bütün dünya bunu görür. Burada gördüğünüz ABD Büyükelçisi değil, aşırılıkçı bir İsrailli yerleşimcidir.

“Bunu Manama’ya katılan herkese göstermeliyiz” diyen Erekat, ABD’nin Bahreyn’in başkentinde ‘Refah için Barış’ sloganıyla düzenlenen Manama Çalıştayı’na atıfta bulundu. Manama Çalıştayı’nda Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği kendi İsrail-Filistin barış planı için ilk yoklamayı yapmıştı.

HEDEF MESCİD-İ AKSA

Müslümanlara göre Mescid-i Aksa’nın batısında yer alan Burak Duvarı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi vesellem) İsra ve Mirac Gecesi “Burak” adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor. Burak Duvarı’nı “Ağlama Duvarı” olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa’nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiği söylenen Süleyman Mabedi’nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.