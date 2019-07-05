Irak yerel basınında yer alan haberlere göre, Kürt kökenli Reşid, Süleymaniye kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Iraklı Yargıç Reşid, mahkemede Saddam Hüseyin'e yönelik idam kararını açıklamıştı.
Saddam'a idam hükmü veren yargıç öldü
05.07.2019 - 01:52 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e idam hükmü veren Yargıç Rauf Reşid'in, hayatını kaybettiği bildirildi.
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634954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/634954.aspx
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