Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’ye yayın yapan Axios adlı haber sitesinde yer alan habere göre Kushner, Arap ve İsrailli gazetecilerle telekonferans yaptı. Bahreyn’deki ekonomi çalıştayı değerlendiren Kushner, Filistin yönetiminin çalıştaya katılmamasından üzüntü duyduklarını ifade etti. Barış planının bundan sonraki adımlarını birkaç hafta içinde açıklayacaklarını belirten Kushner, planın siyasi ayağı için İsrail seçimlerini ötelediklerini hatırlattı. Kushner, Filistin’in çalıştaya katılmamasını “stratejik bir hata” olarak nitelendirerek “Filistinliler bu süreçten zararlı çıkacak” dedi.