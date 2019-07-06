Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi.
Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı.
Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü: 2 şehit
06.07.2019 - 12:07 | Son Güncelleme: 06.07.2019 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan’da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi.
Etiketler : Azerbaycan,
635268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/635268.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER