Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi. 
Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı. 
Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. 
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 