Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi.

Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı.

Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.