Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948’deki “Nekbe” (Büyük Felaket) sırasında Filistinlilere karşı işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı bir ekip, son 10 yıldır kamu ve özel arşivlerinde bulunan 1948’deki Nekbe ile ilgili tüm belgeleri sistematik şekilde araştırarak ortadan kaldırıyor. İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Gizli Güvenlik İdaresinin tarihî birçok belgeyi usulsüz ve yetkisi dışında ortadan kaldırdığı belirtilirken, daha önce askerî denetleme kurulunca ulaşılabilirliğine onay verilmiş belgelere erişim yasağı getirildiği kaydediliyor.

TEHDİT EDİYORLAR

İsrail’in kurulduğu 1948 sonrası ilk 10 yıl içinde “Filistinli sivillerin öldürülmesi, köylerin yıkılması ve bedevilerin zorla yerlerinden edilmesi” yönündeki emirlerin bizzat İsrailli generallerce verildiğini ortaya koyan belgelerin de Gizli Güvenlik İdaresi tarafından yok edildiği ifade ediliyor. Hem kamu hem de özel arşivleri tarayan Gizli Güvenlik İdaresi personelinin, bu arşivlerin sahibi gibi davrandıkları, hatta zaman zaman arşiv müdürlerini tehdit ettikleri belirtiliyor. Gazetede ifadelerine yer verilen eski Gizli Güvenlik İdaresi Birimi Başkanı Yehiel Horif’in “1948 olaylarının duyulması ülkedeki Arap toplumunda huzursuzluk oluşturabilir. Bu yüzden bunların gizlenmesi mantıklıdır.” şeklindeki sözleri dikkati çekiyor. Gizli Güvenlik İdaresine 20 yıl süreyle başkanlık ettikten sonra 2007’de gö-revinden ayrılan Horif, İsrail’in suçlarını ortaya koyan belgelerin yok edilmesine yönelik projeyi başlatan isim olarak biliniyor.

71 YILDIR DİNMEYEN ACI

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe” tam 71 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihî Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayıp günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü, 1 milyona yakın kişi vatanından sürüldü, 675 köy yok edildi ve bazı kentler Yahudileştirildi. Nekbe’den bu yana işgali genişleten İsrail, şu an tarihî Filistin topraklarının yüzde 85’ine el koymuş durumda. İsrail ayrıca 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına devam ediyor.