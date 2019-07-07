Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG, geçtiğimiz aylarda Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Ayn el-Arab, Tabka, Kamışlı ve Hol bölgelerini SDG'ye devretmişti. SDG ismi ile varlığını sürdürmeye devam eden YPG'nin flamalarının devredilen bölgelerde halen asılı olduğu görüldü.

Yerel kaynaklar, YPG'nin Suriye Demokratik Güçleri'ni 2015’te kurduğunu, bu tarihten sonra varlığını bu isimle gizlemeye çalıştığını kaydetti. Kaynaklar, YPG flamalarının halen devredilen bölgelerde bulunduğunu ve SDG ismi altında terör örgütü YPG'nin varlığının devam ettiğini ifade etti.