Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı ve çok sayıda asker de kayboldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.