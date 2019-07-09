Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19  ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının  ardından basına açıklamalarda bulundu.
 
Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık  birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, Avro Bölgesi'ne  katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı.
Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim  ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek,  toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını  vurguladı.
 
Hırvatistan'ın kararlı biçimde Avro Bölgesi'nin parçası olmaya  çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Avro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye  devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu aşamadan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Komisyonu,  Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım için verdiği taahhütlerin  uygulanmasını değerlendirecek. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen süreç sonunda  Hırvatistan, ERM 2 mekanizmasına katılabilecek. Hırvatistan, mekanizmada en az  iki yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.
 
 AB'ye 2013 yılında katılan Hırvatistan'da para birimi olarak "kuna"  kullanılıyor.