Esad rejimi İdlib’de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı.
Esad rejiminin, dün İdlib ve Hama arasındaki kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Esad rejiminin saldırısında 3 çocuk öldü
09.07.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejiminin İdlib’de bulunan mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil yaralandı.
Esad rejimi İdlib’de bulunan mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları yakınlardaki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Esad rejimi,
635953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/635953.aspx
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