Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonunun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu.

'İHTİYAÇ DUYARLARSA ERTELEYELİM'

Von der Leyen, Londra’nın kararını değiştirip AB’de kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını belirterek, İngiliz hükümetinin ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.