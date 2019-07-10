Avrupa Komisyonunun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu.
'İHTİYAÇ DUYARLARSA ERTELEYELİM'
Von der Leyen, Londra’nın kararını değiştirip AB’de kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını belirterek, İngiliz hükümetinin ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.
Brexit üçüncü defa ertelenebilir
10.07.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Komisyonunun yeni başkanı Ursula Von der Leyen, Londra’nın ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.
Avrupa Komisyonunun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Brexit,ingiltere,
636214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/636214.aspx
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