Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs’te Selahattin Polis Karakoluna götürülen Şevki kardeşlerinin sorgulanacağı öğrenildi. Filistin İnsan Hakları Araştırmaları Merkezinin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 230’u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. Jerusalem Post gazetesi, İsrail’in bu yılbaşından itibaren gözaltına alınan 230 Filistinli çocuğun yüzde 70’ininin, şiddet, cinsel taciz, hadim etme, evlerinin yıkma, ömür boyu hapis ve yemek vermemekle tehdit ettiğini yazdı. İsrail “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila altı ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar verilmesi hâlinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini beş seneye kadar uzatabiliyor. İsrail ayrıca bu yılın ilk altı ayında 16 çocuğu şehit etti, 1.223 çocuğu ise yaraladı.