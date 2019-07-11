Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa Kuzey Makedonya Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği ve Üsküp Müftülüğü, siyasi parti ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ülkede yaşayan değişik etnisitelerden temsilciler katıldı.

Zamanın Sırp Cumhuriyeti tarafından sistematik bir şekilde Srebrenitsa'da yapılan katliamın bir daha tekrarlanmamasını dilediğini belirten Kuzey Makedonya Boşnak Forumu Başkanı Enes Şemsoviç, “Bu vesileyle kardeş Türk milletine de selamlarımı iletmek istiyorum. Bu sefer bu acı dolu etkinliği Türk Sivil Toplum Birliği ile birlikte yaptık ve bu şekilde beraberliği ve birliği temsil etmiş oluyoruz. Bu birlik ve beraberlik insanlık ve barışı simgeliyor. Buradan da Srebrenitsa katliamının bir daha hiçbir yerde ve hiç kimseye tekrarlanmamasını dilediğimizi duyurmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Programda Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Türk Milli Birlik Hareketi - TMBH partisi Başkanı Erdoğan Saraç'ta hem Türkçe hem de Boşnakça dilinde konuşma yaparak “Böyle bir günde bu konu üzerinde konuşmak, hakikaten insanın lügatı çok küçük, adeta imkansız. Biz bu katliamı unutmayacağız ve devamında da adaletin ve hukukun gerektirdiği her şeye saygı duyacağız. Şehitlere karşı saygımızı devam ettireceğiz ve dayanışma içinde olup böyle bir şeyin hiç kimseye bir daha tekrarlanmasına müsaade etmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü tutacağız.” sözlerini vurguladı.





Konuşmacıların arasından Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili ve Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili de katılanları selamlayarak Srebrenitsa katliamının unutulmayacağını ve unutulmaması gerektiğini vurgulayıp barış mesajları verdiler. Bosna savaşı esnasında 1995 yılında Srebrenitsa'da Sırpların gerçekleştirdiği katliamın yıldönümü Kuzey Makedonya'da da her yıl, hem ülkede bulunan Boşnak azınlığına ait kurumlar hem de diğer etnik gruplara ait kurumlar tarafından değişik etkinliklerin düzenlenmesiyle anılmaktadır.