Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan ve uzun uğraşlar sonucu tamamlanan Çin - Rusya - Avrupa meridyen otoyol projesi için Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’den onay geldi. Projeye göre otoyol Çin’den başlayacak. Buradan Kazakistan’ın Aktöbe şehrine bağlanacak otoyol buradan da Rusya’nın Orenburg şehrine bağlanacak. Rusya’nın Saratov, Tambov, Lipetsk, Oryol, Bryanskaya ve Smolensk bölgelerinden devam eden otoyol son olarak Belarus’a, oradan da Avrupa’ya bağlanacak. Başkent Moskova’nın güneyinden geçecek olan yola Moskova da dahil tüm şehirlerin otoyolları bağlanacak. Böylece Çin malları Rusya üzerinden rahatlıkla Avrupa’ya ulaşabilecek. Rusya ise yine mallarını bu otoyol üzerinden Avrupa’ya ve Çin’e gönderebilecek. Kazakistan ve Belarus gibi otoyolun geçeceği ülkelerde bu projeden en iyi şekilde faydalanan ülkeler arasında yerini alacak.



2 BİN KİLOMETRE OTOYOL YAPILACAK



Meridyen otoyol olarak adlandırılan proje tam 2 bin kilometre uzunluğa sahip olacak. Proje için tahmini bütçe olarak 9.4 milyar dolar olarak belirlendi. Projeyi onaylayan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya Ulaştırma Bakanlığı’na talimat vererek Rus özel şirketlerle ve projeye dahil olan Çin, Kazakistan ve Belarus gibi ülkeler ve özel şirketleriyle proje hakkında görüşmelerin yapılmasını ve iştirakçilerin belirlenmesini istedi. Projenin ana üstlenicisi olan şirket ise Rusya’nın önde gelen şirketlerinden CJSC Russian Holding Company oldu. Medvedev yine bu şirket yöneticilerine talimat vererek projeye iştirakçi ve yatırımcı çekilmesini istedi.