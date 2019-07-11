Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 11 sivilin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevrede de büyük maddi zararın olduğu saldırıda ölenlerin arasında çocukların ve kadınların bulunduğu öğrenildi.