Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel eko sistem üzerine çalışma yürüten bilim insanları, 30 yıl içinde büyük şehirlerde çarpıcı iklim değişiklikleri yaşanacağı, Londra'nın bugünkü Barselona'ya, Seattle'ın San Francisco'ya, Stockholm'ün Budapeşte'ye, Milano'nun Dallas'a, Madrid'in Marakeş'e benzeyeceği öngörüsünde bulundu.

Sciencealert'in haberine göre, bilim insanları, 2050'ye kadar dünya kentlerinin dörtte üçünden fazlasında iklim sistemlerinin yeniden şekilleneceğini, en az yüzde 20'sinin, bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Zürih'te küresel eko sistem çalışmaları yürüten Crowther Laboratuvarından bilim insanlarının yaptığı araştırmada, 520 büyük şehirde gelecek 30 yılda ne gibi iklim değişiklikleri gözleneceği BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin verileri doğrultusunda değerlendirildi.

"Örneği olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalınacak"

"İyimser" olarak nitelendirilen bu verilerin kullanıldığı çalışmada, 2050'ye kadar 520 kentten yüzde 77'sinde "iklim koşullarında çarpıcı değişimlerin" yaşanacağı, en az yüzde 20'sinde bugün dünya üzerinde herhangi bir yerde örneği olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalınacağı öngörüldü.

Araştırma ekibi, iklim açısından Londra'nın bugünkü Barselona'ya, Seattle'ın San Francisco'ya, Stockholm'ün Budapeşte'ye, Milano'nun Dallas'a, Madrid'in Marakeş'e, Detroit'in de Washington'a benzeyeceği tahminini aktardı. Aynı şekilde Paris'te Canberra'nın, Reykjavik'te de Wellington'un iklim koşullarının hissedilebileceği kaydedildi.

Bu değişimlerin özellikle Kuzey Yarımküre'de daha sıcak ve daha ıslak iklim koşulları anlamına geleceği, dünya genelinde daha subtropikal koşullara meyil olacağı, Avrupa'da yazın ortalama 3,5, kışın 4,7 derecelik sıcaklık artışı gözleneceği ifade edildi.

Araştırma ekibinin lideri Tom Crowther, şehirlerin en az yüzde 20'sinde gözlenecek, bugün örneği bulunmayan iklim koşullarının, siyaset, altyapı gibi alanlarda yeni mücadeleleri beraberinde getireceğine işaret ederek, "Buna kesinlikle hazır değiliz." yorumunu yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları PLOS One dergisinde yayımlandı.