Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye’den Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile milletvekillerinin de yer aldığı cenaze ve anma törenine ayrıca, ülkedeki uluslarası kurumların temsilcileri, siyasiler, diplomatlar, din adamları ile ülke içi ve dışından binlerce insan katıldı.

Konuklar, eski akü fabrikasında yapılan anma töreninin ardından cenaze namazının da kılınacağı Potoçari Anıt Mezarlığı’na gelerek dua etti. Öğle namazını müteakiben 33 soykırım kurbanı için cenaze namazı kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazoviç, Srebrenitsa’da yaşananları bir daha hiçbir yerde, hiç kimsenin yaşamaması temennisinde bulundu. Duanın ardından tek tek isimleri okunan 33 soykırım kurbanının cenazeleri, mezarlarına taşınarak sevdikleri ve yakınları tarafından toprağa verildi. Soykırım kurbanlarının defni sırasında hüzünlü anlar yaşandı. Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilen kurbanların sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 643’e yükseldi.

Bu yıl defnedilen 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk oldu.

HALÂ BULUNAMAYAN CESETLER VAR

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, Srebrenitsa’nın soykırımın son halkası olduğunu belirtti. Sancaktar “Orada yaşanan kesinlikle büyük bir vahşettir. Şu anda soykırıma uğramış 8 bin 372 insan belirlendi. Bunların 6 bin 610’u bulundu ve daha bulunamayan cesetler var” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan soykırımın 24. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan “Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. 24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımında şehit olan Bosnalı kardeşlerime

Allah’tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum” dedi.