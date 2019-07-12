Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırının yerel bir yöneticinin oğlunun düğünü sırasında meydana geldiği kaydedildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, intihar saldırganının üzerine yerleştirilen bombayı düğününü ortasında patlattığını belirtti.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz kimsenin üstlenmediği öğrenildi.