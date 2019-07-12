Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in güneyinde yağışların yol açtığı sellerden etkilenenlerin sayısı 19 milyon 910 bini buldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sel sezonu olarak tabir edilen geçen ay başından bugüne kadar ülkenin Cıciang, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guangdong, Guicou eyaletleri ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen seller ve etkileri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu eyaletlerde 19 milyon 910 bin kişinin sellerden etkilendiği bildirilirken, 1,3 milyon kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği, 582 bin kişinin de acil yardıma muhtaç durumda olduğu belirtildi.

Sel sezonunda 53,4 milyar yüenlik (yaklaşık 7,7 milyar dolar) maddi kayıp yaşandığı ifade edilen açıklamada, 34 bin evin çöktüğü ve 1,76 milyon hektarlık tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ilgili birimlerle selden etkilenen bölgelere daha fazla kurtarma ekibi ve yardım sevk edileceği vurgulanırken, gelecek hafta boyunca söz konusu bölgelerde sağanak yağmurların devam edebileceği uyarısında bulunuldu.