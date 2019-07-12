Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’da 10 Nisan’da darbe yaparak Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i görevden alan cunta yönetimine karşı darbe girişiminde bulunuldu. Ülkede yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişiminin engellendiğini duyurarak, 12 subay ve 4 askerin tutuklandığını açıkladı. Askeri Geçiş Konsey üyesi General Cemal Ömer, Sudan devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “Darbe yapmaya çalışan, ordudan, milli istihbarat teşkilatından ve güvenlik birimlerinden bir grup subay ve asker görevden alındı. Muntazam kuvvetlerimiz kalkışmayı önlemeyi başardı” dedi. Ancak General Ömer, girişimin ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgi vermedi.

Sudan'ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir, 10 Nisan’da darbeyle devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi yönetime el koymuştu. Oluşturulan Askeri Geçiş Konseyinin 3 yıllığına görevden çekilmek istememesi üzerine Sivil bir geçiş yönetimi isteyen göstericiler, Genelkurmay Başkanlığı binasını kuşatma altına almıştı. Göstericiler meydanlardan çekilmeyince askerler müdahale etti, 100'den fazla gösterici hayatını kaybetti. Geri adım atan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede 9 ay içinde seçime gidileceği vaadinde bulundu.