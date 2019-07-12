İngiliz medyası, İngiltere'nin Basra ve Umman Körfezi’ndeki askeri varlığını artırma kapsamında, HMS Duncan isimli Type 45 Destroyer tipi savaş gemisini göndereceğini duyurdu. Sky News’in haberine göre, HMS Duncan, Kraliyet Donanması’na ait HMS Montrose ve ABD müttefikleri ile beraber hareket edecek. Ayrıca, HMS Duncan’ın gönderilmesinin İngiltere ve İran arasındaki krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtildi.
İngiltere, Basra Körfezi'ne ikinci savaş gemisini gönderiyor
12.07.2019 - 14:31 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basra ve Umman Körfezi’ndeki askeri varlığını artırmak isteyen İngiltere'nin, Körfez'e ikinci bir savaş gemisi yollayacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İngiltere,Basra Körfezi,gemi,
636600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/636600.aspx
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